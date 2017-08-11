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‘Hero’ tişörtü nedeniyle açığa alınan beş cezaevi görevlisine dava açıldı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘suikast’ davasında duruşmaya İngilizce ‘kahraman’ anlamına gelen ‘hero’ yazılı tişörtle gelen sanık nedeniyle cezaevi yönetimindeki beş kişiye dava açıldı.

Darbe girişimi sanıklarına tep tip kıyafet giydirilmesi kararına yol açan ‘hero’ tişörtlü Gökhan Güçlü ve tişörtü cezaevine kargoyla gönderen ablasına ‘terör örgütü propagandası’ yaptıkları suçlamasıyla dava açılmıştı. Ayrıca tişörtü Güçlü’ye verdikleri gerekçesiyle cezaevi ikinci müdürü, bir idari personel ve üç infaz koruma memuru da, Adalet Bakanlığı’nın kararıyla açığa alınmıştı.

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Bu beş cezaevi görevlisine, olayda ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle dava da açıldı.

‘Hero’ tişörtü, tek tip uygulaması tartışmalarının başlamasına neden olmakla kalmamış, bilmeyerek bu tişörtün aynısını giyen çok sayıda kişinin de gözaltına alınmasına neden olmuştu.

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