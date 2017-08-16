‘Hero’ tişörtlü ‘FETÖ’ sanığının avukatı ‘MİT TIR’larından tutuklandı 

‘Erdoğan’a suikast’ davasında giydiği ‘Hero’ yazılı tişörtle ‘FETÖ’ sanıklarına tek tip kıyafete kadar uzanan tartışmaları başlatan astsubay Gökhan Güçlü’nün avukatı Deniz Akbulut, MİT TIR’ları soruşturması kapsamında tutuklandı.
AA’nın haberine göre Akbulut, aynı olaya ilişkin açılan davanın sanıklarından ve ‘örgüt imamı’ olduğu belirtilen Hamza Ali Ece ile tutuklu jandarmalar arasındaki irtibatı sağlamakla suçlanıyor.
Muğla’daki bir duruşma çıkışında gözaltına alınan Akbulut, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anlamını öğrenince giydiği ‘Hero’ tişörtünü yakmak istedi
Son ‘Hero’ gözaltısı Niğde’den: Ne anlama geldiğini bilmiyordum
‘Hero’ tişörtü nedeniyle açığa alınan beş cezaevi görevlisine dava açıldı
Bu kez Adana: Hero tişörtü giyen bir kişi gözaltına alındı
Kars’ta ‘Hero’ tişörtü giyen Azeri sınır dışı edildi
Darbe sanığına ‘Hero’ tişörtünü kardeşi göndermiş
Bu sefer Trabzon: ‘Hero’ tişörtü giyen bir kişi gözaltına alındı
Adana’da ‘Hero’dan üç gözaltı
Eskişehir’de ‘Hero’ yazılı tişört giyen bir kişi ihbar üzerine gözaltına alındı
Bu kez Çanakkale: ‘Hero’ tişörtü giyen kişi gözaltında
Antalya’da ‘Hero’ tişörtü giyen çift gözaltında: Yasak olduğunu bilmiyorduk
Ankara Üniversitesi’nde ‘Hero’ tişörtüyle sınava giren öğrenci: Cezaevini merak ettim
Antalya’da ‘Hero’ tişörtü giyen garson ‘örgüt propagandası’ndan tutuklandı
Bu kez Sakarya: ‘Hero’ tişörtü giyen iki işçi gözaltına alındı
Sabah gazetesiyle etimoloji: ‘Hero’nun anlamı ‘Hoca Efendi Razı Olsun’muş
Antalya’da ‘Hero’ tişörtü giyen garson gözaltına alındı
Bir günde dört kişiye ‘Hero’ gözaltısı
‘Hero’ yazılı tişörtle duruşmaya gelen sanık yakını tutuklandı
Yeniden gündem: ‘Hero’ tişörtüyle duruşma girmek isteyen sanık yakını gözaltında
CHP’den ‘Hero’ya karşı tek tip kıyafete itiraz: Çağdışı yöntemleri kabul etmeyiz
Emniyet ‘Yasak’ dedi: Bilecik’te ‘Hero’ yazılı tişört giyen üniversite öğrencisine gözaltı
15 Temmuz anması | Erdoğan: FETÖ’cüler mahkemeye tek tip elbiseyle çıksın
Yeniden gündem: ‘Hero’ tişörtüyle duruşma girmek isteyen sanık yakını gözaltında
Davaya ‘kahraman’ yazılı tişörtle gelen sanığa ‘hain’ yanıtı: Temsilen idam edildi
Bakanlıktan ‘Hero’ genelgesi: ‘Mesaj içeren’ giysiler cezaevlerinden toplatılacak
Erdoğan’a suikast davası sanığı: ‘Hero’ tişörtünü bana cezaevi verdi
‘Erdoğan’a suikast’ davası: ‘Hero’ yazılı tişörtlü sanık, darağacı, urgan…