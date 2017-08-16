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‘Hero’ tişörtlü ‘FETÖ’ sanığının avukatı ‘MİT TIR’larından tutuklandı 

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‘Erdoğan’a suikast’ davasında giydiği ‘Hero’ yazılı tişörtle ‘FETÖ’ sanıklarına tek tip kıyafete kadar uzanan tartışmaları başlatan astsubay Gökhan Güçlü’nün avukatı Deniz Akbulut, MİT TIR’ları soruşturması kapsamında tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Akbulut, aynı olaya ilişkin açılan davanın sanıklarından ve ‘örgüt imamı’ olduğu belirtilen Hamza Ali Ece ile tutuklu jandarmalar arasındaki irtibatı sağlamakla suçlanıyor.

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Muğla’daki bir duruşma çıkışında gözaltına alınan Akbulut, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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