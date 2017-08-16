‘Hero’ tişörtlü ‘FETÖ’ sanığının avukatı ‘MİT TIR’larından tutuklandı 

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‘Erdoğan’a suikast’ davasında giydiği ‘Hero’ yazılı tişörtle ‘FETÖ’ sanıklarına tek tip kıyafete kadar uzanan tartışmaları başlatan astsubay Gökhan Güçlü’nün avukatı Deniz Akbulut, MİT TIR’ları soruşturması kapsamında tutuklandı.

AA’nın haberine göre Akbulut, aynı olaya ilişkin açılan davanın sanıklarından ve ‘örgüt imamı’ olduğu belirtilen Hamza Ali Ece ile tutuklu jandarmalar arasındaki irtibatı sağlamakla suçlanıyor.

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Muğla’daki bir duruşma çıkışında gözaltına alınan Akbulut, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.