Herkesten kaçmak için: ABD’de sadece iki kişinin yaşadığı kasaba 3,8 milyon dolara satışta

ABD’nin Oregon eyaletinde bulunan Tiller kasabasının tamamı 3,8 milyon dolara satışa çıkarıldı. Sadece iki kişinin yaşadığı kasabada altı ev, bir daire, bir benzin istasyonu ve bir de dükkan bulunuyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, yaklaşık 250 kişinin yaşadığı kasabada nüfusun önemli bir kısmı, kereste hasadındaki düşüş ve kasabadaki üretim tesisinin kapatılmasından dolayı başka yerlere göç etti.

Kasabada, biri okulun yanındaki evde oturan emekli öğretmen, diğeri de kilisenin papazı olmak üzere iki kişi yaşıyor.

Tiller’ın şu andaki sahibi olan aile, diğer kasabalılar terk ettikçe dönüm dönüm topraklarını satın almaya başladı.

Satışı düzenleyen emlak şirketi Land and Wildlife’ın sahibi Garrett Zoller, “Kereste için yapılan federal mali yardımlar kesilince, değirmenin de kapatılması gerekti. Ve tesis kapatılınca birçok ormancı başka yerlere gitmek zorunda kaldı” dedi.

Şu ana kadar Tiller’la ilgilenenler arasında Çinli yatırımcılar, sağlık tesisi kurmak isteyen girişimciler ve kenevir yetiştiricileri var.

Tiller kasabası ilk kez 2015 yılında satışa çıkartılmış ancak satışa eski ilkokul binası dahil edilmemişti.