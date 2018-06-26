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Yaramazlara biraz batar!

Herkesi davet etti: CHP’li vekil, genel merkez önünde oturma eylemi yapacak

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağıran CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, genel merkez binası önünde oturma eylemi başlatacağını açıkladı.

Fotoğraf: chp.org.tr

Kentte 41 yıl sonra partinin çıkardığı tek vekil olan Erol, seçim sonuçlarının ardından genel merkeze istifa çağrısı yapmıştı.

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Kılıçdaroğlu, Erol’un ve bazı CHP’lilerin taleplerine karşı çıkmıştı.

Eylem başlatıyor

Twitter hesabından açıklama yayınlayan Erol, yeni eylem planını duyurdu.

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CHP’li vekil, 27 Haziran saat 11.00’de Ankara’daki genel merkez önünde oturma eylemi başlatacağını bildirdi.

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