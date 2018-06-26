Herkesi davet etti: CHP’li vekil, genel merkez önünde oturma eylemi yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağıran CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, genel merkez binası önünde oturma eylemi başlatacağını açıkladı.

Kentte 41 yıl sonra partinin çıkardığı tek vekil olan Erol, seçim sonuçlarının ardından genel merkeze istifa çağrısı yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, Erol’un ve bazı CHP’lilerin taleplerine karşı çıkmıştı.

Twitter hesabından açıklama yayınlayan Erol, yeni eylem planını duyurdu.

CHP’li vekil, 27 Haziran saat 11.00’de Ankara’daki genel merkez önünde oturma eylemi başlatacağını bildirdi.

1.)Gelecek hedefi olmayan yalnızca iktidara karşı mücadele ve direniş hikâyesi anlatan bir yönetim anlayışını tanımıyorum.

CHP’nin söylemi yalnızca mücadele ve direniş üzerine olmamalı; iktidar ve ülkeyi yönetme iddiası ve iradesi üzerine olmalıdır.

— Gürsel Erol (@gurselerol62) June 26, 2018