Herkese yer var: Star yazarı Sibel Eraslan bakanlık müşavirliğine atandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Star yazarı Sibel Eraslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı müşavirliğine atandı.

AA’nın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ilişkin atama kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Buna göre, açık bulunan birinci derece kadrolu bakanlık müşavirliğine Eraslan atandı.

Söz konusu karar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 59 ve 60’ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun’un 2’nci maddesi gereğince uygun görüldü.

Bir dönem de Vakit gazetesinde köşe yazarlığı yapan Eraslan, 2011’den bu yana Star’da yazıyor.