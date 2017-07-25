Herkes onu konuşuyor: Real Madrid’e transfer olan 18 yaşındaki Mbappe, futbol tarihinin en pahalı transferi oldu

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Monaco’dan Real Madrid’e 179 milyon avroya (yaklaşık 750 milyon TL) transfer olan Kylian Mbappe, futbol tarihinin rekorunu kırdı.

Independent’ın aktardığına göre İspanyol devi, genç Fransız yıldız için Monaco’ya 161 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Mbappe’nin kontratındaki bonuslara göre transfer ücreti 179 milyon avroya çıkabilecek.

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Chelsea’yle antrenmana çıktı

Madrid’in yanısıra genç yıldızın peşinde Paris Saint Germain ile İngiliz kulüpleri Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal ve Chelsea de vardı.

11 yaşındayken Chelsea’yle deneme antrenmanına çıkan ve Charlton Athletic’e karşı minikler ligi maçında forma giyen Mbappe, o gün taşıdığı ‘KYLIAN 10’ yazan formadan hala gurur duyduğunu söylüyor.

Wenger Henry’ye benzetti

Bir diğer İngiliz ekibi Arsenal’de geçen yıl genç oyuncuyu transfer etmek istemişti. Teknik direktör Arsene Wenger, genç forveti Fransız efsane Thierry Henry’e benzetmişti: “Büyük bir yetenek. Henry gibi o da Monaco çıkışlı. Henry’le olan benzerliklerini gördüm. Ancak bir kariyeri iyi yapacak şey, Thierry’nin sahip olduğu zihinsel olgunluğa sahip olmaktır. Bu genç çocuk, Thierry’nin sahip olduğu zihinsel olgunluğun benzerine sahip olduğunu göstermeli.”

Mbappe’nin ‘eşine ender rastlanan’ ve ‘harika bir gelecek vadeden bir yetenek’ olduğunu belirten Fransız teknik adam, “Günümüzde ne yazık ki tüm bu genç oyuncular çok erken yaşta keşfediliyorlar ve bütün büyük kulüpler onları istiyor. Herkesin yalnızca ondan bahsetmesi umarım geleceği üzerinde olumsuz bir etki yaratmaz” diye konuşmuştu.

Babası yetiştirdi

Mbappe, 14 yaşındayken de Real Madrid tarafından istenmiş ancak babasıyla birlikte İspanyol kulübüne imza atmama kararı almışlardı.

Mbappe’nin babası Wilfrid, Paris’in doğu yakasındaki banliyösünün yerel takımı AS Bondy’de oğlunun teknik direktörüydü. Doğduğundan beri futbol oynayan Mbappe, Bondy’nin sekiz yaş altı takımında oynamaya başladığında o kadar iyiydi ki rakipleri bu yaş grubunda oynamaması gerektiğini söylediler.

Ülke içi ve dışından pek çok kulübün dikkatini çeken Mbappe, gençlik gelişim programından etkilendiği Monaco’ya transfer oldu. Şampiyonlar Ligi’nde altı gol Monaco A takımına yükselen Mbappe, Şampiyonlar Ligi’nde oynayan ve gol atan en genç oyuncu unvanlarını elde etti. Dünya devlerinin dikkatini çekmesiyse, Şampiyonlar Ligi ikinci tur maçlarında Manchester City karşısında gösterdiği performanstan sonra oldu. Çıkış sezonunu 44 maçta 26 golle bitiren Mbappe, bunların ikisini Manchesre City’e, üçünü Borussia Dortmund’a, birini de Juventus’a karşı Şampiyonlar Ligi’nde kaydetti. Fransa Milli Takımı’na da çağırılan genç yıldız, milli takımda oynayan en genç ikinci oyuncu ünvanını elde etti. Tüm bu başarılarına karşın sakin bir karaktere sahip olan Mbappe, bir maç sonu söyleşisinde her zaman alçakgönüllü kalmak için çabalayacağını söyledi: “En iyi yaptığım şeyi yapmaya çabalıyorum. Performansımın sıra dışı olduğunu söyleyemem. Sıra dışı olan 60 gol atan bir oyuncudur. Böyle oyuncu çok yok. Öbür türlü kelimeyi gereksiz yere kullanmış olurum. Performansımın muhteşem olduğunu söyleyemem ancak iyi bir form yakaladım.” Unvanı Pogba’dan aldı Mbappe’nin ardından futbol tarihinin en pahalı transferleri şöyle: Paul Pogba-2016 yılında Juventus’tan Manchester United’a: 105 milyon euro Gareth Bale-2014 yılında Tottenham’dan Real Madrid’e: 101 milyon euro Cristiano Ronaldo-2009 yılında Manchester United’dan Real Madrid’e: 94 milyon euro Gonzalo Higuain-2016 yılında Napoli’den Juventus’a: 90 milyon euro En yakın arkadaşı anlattı: ‘Harika çocuk’ Mbappe de ‘FM’ciymiş