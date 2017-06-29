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Herkes okusun diye: Emma Watson bu kez Atwood’un kitabını Paris sokaklarına ‘sakladı’


 

Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi İngiliz oyuncu Emma Watson, bir proje kapsamında bu kez Kanadalı yazar Margaret Atwood’un ‘Damızlık Kızın Öyküsü’ romanını Paris sokaklarına bıraktı.

Fotoğraf: Reuters

‘Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi’ için çalışan Watson, aynı zamanda cinsiyet eşitliği üzerine çalışmalar yapan ‘HeforShe’ platformunun kurucularından biri.

Watson daha önce de ABD’li yazar Maya Angelou’nun ‘Mom & Me & Mom’ kitabını Londra metro istasyonunun çeşitli noktalarına saklamıştı.

Fotoğraf: instagram/emmawatson

Instagram hesabından kitapları bırakırken çekilmiş bir video paylaşan Watson’un bıraktığı kitaplar, şehrin çeşitli noktalarında görülebilir.

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