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‘Herkes için adalet’ diyen CHP’li Aksünger: Tutuklu HDP’liler için de yürüyoruz


CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Ankara’dan başlayan ‘Adalet Yürüyüşü’ için “Tutuklu HDP milletvekilleri için de yürüyoruz” dedi.

Fotoğraf: @herkesicinCHP

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu Cumhuriyet’in eski yayın yönetmeni Can Dündar’a belge verdiği gerekçesiyle MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’tan suçlu bulunup 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmıştı. Karar üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş başlatılmıştı.

Aksünger yürüyüş esnasında, “Enis Berberoğlu bırakılırsa yürüyüş sonlanacak mı?” sorusunun yanıtını Gazeteduvar’dan Serkan Alan’a verdi.

Aksünger şöyle konuştu: “Berberoğlu bırakılsa da biz bu yürüyüşü bırakmayacağız çünkü ‘Herkes için adalet diyerek başladık’ yürüyüşe. Tutuklu HDP milletvekilleri için de yürüyoruz.”

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