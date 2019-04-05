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Yaramazlara biraz batar!

Herkes açıklama beklerken YSK başkanı: Her dosya için haber beklemeyin

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, süren oy sayımlarıyla ilgili benzer her dosya için haber beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

AKP’nin itirazları sonrası gözler İstanbul’da belediye başkanlığı seçimi ile ilgili tekrarlanan oy sayımlarına çevrilmişken, kulaklar YSK’dan gelecek resmi açıklamalarda.

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YSK’ya girerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sadi Güven şunları söyledi: “Kurul, önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor. AKP, CHP, HDP karar verme sürecinde hazır bulunuyorlar. Süreç devam ediyor, yargı sürecindeki davalar ile ilgili açıklama yapmayacağım. Benzer her dosya için haber beklemeyin. Bu yargı sürecine aykırı bir durum olur.”

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