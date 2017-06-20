Herakles Lahdi törenine katılan bakan Avcı: Eser kaçakçılığında en mağdur ülkeyiz

Türkiye’ye iadesine karar verilen 2 bin 200 yıllık Herakles Lahdi’nin İsviçre’nin Cenevre kentindeki açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye tarihi eser kaçakçılığında en mağdur ülkelerden birisi olduğunu söyledi.

1960’lı yıllarda Türkiye’de kaçak bir kazıyla yurtdışına kaçırılan 2 bin 200 yıllık Herakles Lahdi’ne, 2010 yılında Cenevre limanında İsviçreli yetkililer tarafından fark edilip el konulmuştu.

Perge antik kentinden çıkarılan lahdin Türkiye’ye iadesine karar verildiği geçen mart ayında açıklanmıştı.

Eylül ayına kadar Cenevre Üniversitesi’de sergilenecek lahidin açılış törenine katılan Avcı, AA’ya konuştu.

“Türkiye’nin medeniyet birikimlerinin sergilendiği büyük bir açık hava müzesi olduğunu söyleyen Avcı, “Türkiye tarihi ve kültürel eser kaçakçılığı konusunda da en çok mağdur ülkelerden biridir, belki de birincisidir çünkü Türkiye 200 yıldan beri ciddi manada yağmalanmıştır. Bugün bile Avrupa’nın ‘saygın’ kurumlarında Türkiye’den kaçırılan eserlerin müzayedelerde satışa çıkarıldığını, hem de müzelerde sergilendiğini, hırsızlık malı olduğu biline biline sergilendiğini biliyoruz” dedi.

Herakles Lahdi, eylül ayında Antalya’ya götürülecek.