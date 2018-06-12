Her zamanki yerinde: Modalıların sevgilisi Tarçın’ın heykeli yerleştirildi

İki yıl önce ters yönde giden bir otomobil tarafından ezilerek öldürülen Kadıköy’ün Moda semti sakinlerinin dostu sokak köpeği Tarçın’ın heykeltıraş İskender Giray tarafından yapılan heykeli Moda’ya konuldu.
Ferit Tek Sokak’a ters yönden giren araç, uyuyan Tarçın’ı ezdikten sonra yaklaşık iki metre sürüklemiş, araç daha sonra kaçarak uzaklaşmıştı.
Mahallelilerin kliniğe yetiştirmeye çalıştığı Tarçın kurtarılamamıştı.
18 yaşında olduğu tahmin edilen köpek adını renginden alıyordu ve tasmalıydı.
Tarçın’ın heykelini Kadıköy Belediyesi duyurdu:
Kadıköylüler için vefa bir semt adı değildir 🐶
Moda'nın sevilen simalarından Tarçın geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılmıştı. Kadıköy'ün belirli noktalarına yerleştirdiği ikonlaşmış eserleriyle tanıdığımız @iskendergiray bunlara bir yenisini ekledi. 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/WROt79yvM3
— Kadıköy Belediyesi (@kadikoybelediye) June 11, 2018
Posta gazetesi yazarı Nazlı Erdol, köpeğin semt sakinleri için değerini anlatan ‘Tarçın’ı öldüren adam! Bunu okuyor musun?’ başlıklı bir yazı kaleme almıştı.