‘Her vaka hasta değildir’ diyen Koca’ya sosyal medya soruyor: #Vakasayısıkaç

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, belirti göstermeyen ama testi pozitif çıkan vakaların günlük tabloda yer almadığını açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Koca, dünkü ‘corona’ verilerini açıklarken, konuşmasının bir bölümünde “Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var. Büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor. Filyasyon ekiplerimiz ağırlıkla bunları tespit ediyor” dedi.

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Daha sonra bir gazetecinin bakandan ‘vaka‘ ve ‘hasta’ arasındaki farkı netleştirmesini ve bu farkın günlük tabloya nasıl yansıdığını sorması üzerine, Koca semptom göstermeyenlerin hasta kabul edilmediğini ve kendilerinin günlük vaka değil hasta sayısını açıkladığını söyledi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) de buna karşılık Twitter’daki paylaşımında “Altı aydır bunu söylüyorduk. Süreci şeffaf yürütmediniz. Gerçekleri gizlediniz. Salgının yayılmasına engel olmadınız” ifadelerini kullandı.

TTB ‘#vakasayısıkaç‘ etiketiyle Koca’yı toplam vaka sayısını açıklamaya çağırdı.

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Birçok sosyal medya kullanıcısı da aynı etiketi kullanarak tepkilerini dile getirdi.