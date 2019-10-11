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Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Her şeyden önce kendimize ‘Dış politikada nereden nereye geldik?’ diye sormalıyız

Barış Pınarı gibi bir harekatın siyasi ve diplomatik yönünün ne kadar önemli olduğu bellidir. Bu açıdan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun NTV’deki açıklamaları endişe vericidir: “Gelen tepkilerin bir kısmını bekliyorduk, bazıları sürpriz oldu. Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk…”

Fakat Ankara’nın, özellikle de diplomasi gözüyle bakarak, bu tabloyu sorgulaması lazım; tabloyu lehe çevirebilmek için. Kim ne derse desin… Bu elbette bir kararlılık ifadesidir. Fakat bugünkü sıcak günler geçtikten sonra siyaset, diplomasi ve ekonomi belirleyici faktörler olacak.

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Her şeyden önce kendimize şunu sormalıyız: Dış politikada nereden nereye geldik?

Taha Akyol’un yazısı

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