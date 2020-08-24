Maske ve mesafe için: ‘Fıldırıfışşık’lı afiş… ‘Tak Tak’ diye şarkı… Sedyeli sosyal deney

Belediye, kaymakamlık ve sivil kuruluşlar, vakaların arttığı bu günlerde tüm uyarılara rağmen maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayanları ‘yola getirmek’ için ilginç yöntemlere başvuruyor.

‘Boğulma eşiğinde can çekişen hastalar’ını sesleri titreyerek anlatan doktorların, “Nefes alamamak kokunç. Yoğun bakımları görseniz değil maske takmamak evden çıkmazsınız” diyen hastalığı atlatmış kişilerin ve yetkililerin söyledikleri bir kulağından girip diğerinden çıkanları ikna etmek için kollar sıvandı.

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Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre Aksaray belediyesi, rap şarkısıyla uyarıda bulundu. Belediye personeli, ‘Tak maskeni tak’ adlı şarkı yazıp klip çekti. Klip dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.

Belediye başkanı Evren Dinçer şunları söyledi: “Son zamanlarda artan vakalara dikkat çekmek ve maske takmaya özendirmek amacıyla bu şarkıyı hazırladık. İnşallah, ülkemizde maske takmayı biraz daha artırabiliriz. Gençlerimize de maske takmayı özendirmek istiyoruz.”

Mersin’in Mut ilçesinde ise vurdumduymaz davranıp maske takmayanları uyarmak için kaymakamlık devreye girdi. Yerel şive kullanılarak hazırlanan afişler kentin çeşitli noktalarına asıldı:

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“Icık öte gedin. Ahanam fürüs pik yaptı. Yaav arkadaş biraz aralaş. Hende çapıtı tak. Tiril Tiril, hendele maskesiz nöğürürsünüz leeen. Icık ötede tingilde lennn. Korana morana var get öte yanına. Duldanda dur maskeni tak, gamıdıp durma maskeni dak. Çapıdı dak, elini yu, ırak dur. Fıldırıfışşık gezme.”

Kaymakam Muammer Köken, toplumu maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymaya teşvik etmek amacıyla böyle bir çalışma yapıldığını belirtirken afişler ilçe halkından tam not aldı.

Konya’da faaliyet gösteren Sen Değerlisin Derneği üyeleri ise ‘sedyeli’ sosyal deney yaptı.

Kentin en işlek caddelerinden Zafer Meydanı’nda turlayan dernek üyeleri, maskesiz gezen veya maskesini doğru şekilde takmayanların önüne sedyeyle çıkarak, kural ihlalinin sonuçlarının nerelere varabileceğini anımsattı. Diğer dernek üyeleri de megafonla uyarı anonsu yaptı.

Önlerini sedyeyle kesen tulumlu dernek üyelerini görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan maskesiz Konyalılar, hatalarını anlayarak maskelerini taktı.

Dernek başkanı Şerife Çelikkol, Covid-19’la mücadelede sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü belirtti: “Bu sosyal deneyle, vatandaşlara, bu mücadelenin sağlık çalışanlarına bırakılmaması ve kurallara uyarak mücadeleye destek verilmesi gerektiğine dikkat çekmek istedik.”