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Yaramazlara biraz batar!

‘Her şey güzel olacak’a AKP’li Özel’den yanıt: Adaletinizin terazisini sileyim

AKP’nin YSK temsilcisi Recep Özel, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine tepki gösteren ünlülere “Adaletinizin terazisini sileyim” diye yanıt verdi.

Fotoğraf: DHA

Müzik, sinema ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim İstanbul seçimlerinin YSK’nın yedi üyesi tarafından yenilenmesine karar verilmesinin ardından ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganıyla paylaşım yapmıştı.

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Özel, Twitter’da şunu yazdı: “Sanatınız da adamlığınız da yalan! Seçim yenilemeye verilen tepki adeta “emir komuta zinciri” gibi! Partiler kapatıldı sustular, kıyafetinden dolayı işten atılanlara sustular, PKK öldürürken sustular! Şimdi Ekrem için sıraya girdiler! Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın!”

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AKP’ye yakın kaynak: Çok umutlu değilim

AKP’li kaynaklar, 25 yıl sonra kaybedilen İstanbul seçimlerinin, halkın ekonomiye dönük kaygılarının arttığı koşullarda gerçekleştiğine dikkat çekerek koşulların değişmediğini ve 23 Haziran’da yapılacak seçimin zaferle sonuçlanacağının garanti olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. AKP’ye yakın bir kaynak ise “Bir ay önceye göre daha iyi durumda değiliz. Dürüst olmak gerekirse çok da umutlu değilim” diye konuştu.

Hacı Sabancı’dan İmamoğlu’na açık destek

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na sanatçıların ardından işinsanlarından da destek gelmeye başladı. Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Sabancı, Instagram hesabından #HerşeyÇokGüzelOlacak diye yazdı.

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