‘Her şey güzel olacak’a AKP’li Özel’den yanıt: Adaletinizin terazisini sileyim

AKP’nin YSK temsilcisi Recep Özel, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine tepki gösteren ünlülere “Adaletinizin terazisini sileyim” diye yanıt verdi.

Fotoğraf: DHA

Müzik, sinema ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim İstanbul seçimlerinin YSK’nın yedi üyesi tarafından yenilenmesine karar verilmesinin ardından ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganıyla paylaşım yapmıştı.

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Özel, Twitter’da şunu yazdı: “Sanatınız da adamlığınız da yalan! Seçim yenilemeye verilen tepki adeta “emir komuta zinciri” gibi! Partiler kapatıldı sustular, kıyafetinden dolayı işten atılanlara sustular, PKK öldürürken sustular! Şimdi Ekrem için sıraya girdiler! Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın!”