‘Her şey çok güzel olacak’ diyen ünlülere ‘Luke Skywalker’ da katıldı

‘Star Wars’ (Yıldız Savaşları) serisinin ana karakterlerinden Luke Skywalker’ı canlandıran Mark Hamill, Twitter hesabından “Her şey çok güzel olacak” paylaşımı yaptı.

YSK’nın İstanbul seçiminin iptali kararının ardından Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasında da kullandığı “Her şey güzel olacak” ifadesi Twitter’da etikete dönüşüp ‘patlamıştı’.

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Hamill, kendisine “#herşeyçokgüzelolacak diye tweet atabilir misiniz? Türkiye’de hükümet yüzünden bir seçim sorunumuz var, bu konu hakkında tweet atabileceğinize inanıyorum. Bunu nasıl mı biliyorum? Hissettim… Güç bizimle olsun…” diye mesaj gönderen takipçisine “Her şey çok güzel olacak” diyerek yanıt verdi.



