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Yaramazlara biraz batar!

Her köye lazım! Muhtar, SİT alanından söktüğü kumla otel dikmiş

Saros Körfezi’nde 1’inci derece SİT alanı İtalyan Koyu’ndan dokuz kamyon kum çekenin köy muhtarı Ali Balaban olduğu ortaya çıktı. Kumu muhtarlık binası ve otel inşaatında kullanan Balaban, “Ben kamu görevlisiyim. Kumu kullandığımız yer de kamu malı. Oradan kum alınmasının yasak olduğunu bilmiyordum” dedi.

İtalyan Koyu… Fotoğraflar: DHA

SİT alanının Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünün sınırları içinde kalan bölgeden kaçak kum alındığı yönünde jandarmaya ihbarda bulunuldu. Kum alınması nedeniyle çökmeler meydana gelen sahil, jandarma tarafından şerit çekilerek girişe kapatıldı.

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Jandarma, failin köy muhtarlı olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan muhtar Ali Balaban, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkça serbest bırakılan Balaban hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet’ten başlatılan soruşturma sürüyor.

Balaban şöyle konuştu: “Bilseydim almazdım. Aldığımız kumları köy muhtarlığı ve köy tüzel kişiliğine ait olan otel inşaatında kullandık. Eski belediye binasını köyümüze otel olarak kazandırmak için restorasyona başladık. Bu restorasyon sırasında da bizim tadilat için kuma ihtiyacımız oldu. Oradan kum alarak otel inşaatımızın restorasyonu için getirdim. Ben kamu görevlisiyim. Kumu kullandığımız yer de kamu malı. Oradan kum alınmasının yasak olduğunu bilmiyordum. Bilseydim almazdım. Bize gelip de aldığınız kumu yerine götürün diyen de olmadı.”

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