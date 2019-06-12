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Yaramazlara biraz batar!

Her hafta kredi kartı büyüklüğünde plastik yutuyoruz

Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) Britanya’daki Newcastle Üniversitesi’ne yaptırdığı araştırmaya göre her hafta bir kredi kartı büyüklüğünde plastiği mideye indiriyoruz. Plastikle sindirim sistemimiz arasındaki en önemli aracı ise içme suyu!

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

‘Plastiksiz Yaşam’ başlıklı araştırmayı yapan ekipteki bilim insanları, her hafta 5 gram ağırlığındaki 2 bin civarında mini plastik parçası yuttuğumuzu açıkladı. Plastikteki küçük partiküllerin içme suyu ve kabuklu deniz ürünleri, tuz gibi gıdalar aracılığıyla soframıza ve midemize ulaştığı vurgulanan araştırma konuyla ilgili 50 araştırmanın verileri incelenerek yapıldı.

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Mikroplastiklerin büyüklüğünün 5 milimetrenin altında olduğunu söyleyen bilim insanları, “Bunlar maalesef dünyanın hemen her yerindeki musluktan akan suda, şişelenmiş suda ve kaynak sularında mevcut” dedi.

WWF Uluslararası Direktörü Marco Lambertini, araştırma sonuçlarının hükümetler için bir ‘Uyanın’ çağrısı olmasını umut ettiğini vurgulayarak “Acilen küresel ölçütte önlem alınmalı” dedi. Plastiğin sadece deniz ve okyanusları kirletmekle kalmadığını başta buralardaki ekolojik sistem olmak üzere insanoğluna da büyük zarar verdiğinin altını çizdi.

2016 yılında 100 milyon metreküp ‘plastik çöp’ün doğaya bırakıldığı tespit edilmişti.

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