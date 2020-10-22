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Yaramazlara biraz batar!

Her ekimde donan Kuzey Buz Denizi’nde ilk kez donma yok

Kuzey Buz Denizi ya da diğer ismiyle Arktik Okyanusu’nda yer alan Laptev Denizi, gözlenmeye başlandığından beri ilk kez ekim ayı sonlarında donmaya başlamadı. Kutup bölgesinde yaşanması olası zincirleme etkiler konusunda uyarıda bulunan iklim bilimciler, gecikmenin, Rusya’nın kuzeyinde olağandışı bir şekilde uzun süren sıcaklıktan ve Atlantik sularının istilasından kaynaklandığını söylüyor.

Fotoğraf: Reuters

Bölgedeki okyanus sıcaklıkları, rekor kıran bir sıcak hava dalgasını ve geçen kış deniz buzunun alışılmadık şekilde erken erimesini takiben, kısa süre önce ortalamanın 5 derece üzerine çıkmıştı.

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Colorado Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacı Zachary Labe, Guardian’a “Bu sonbaharda, Sibirya Arktik bölgesinde şu ana kadar donma olmaması emsalsiz. Bu, insan kaynaklı iklim değişikliğinin beklenen etkisiyle uyumlu” dedi.

Labe şöyle devam etti: ”2020, hızla değişen Kuzey Kutbu ile tutarlı bir başka yıl. Sera gazlarında sistematik bir azalma olmazsa, ilk ‘buzsuz’ yazımızı yaşama ihtimali 21. yüzyılın ortalarına kadar artmaya devam edecek.”

Temmuz ayında yapılan bir araştırmaya göre bu yılki Sibirya sıcak hava dalgasının meydana gelme olasılığı, endüstriyel ve tarımsal gaz salınımları yüzünden en az 600 kat daha artmış.

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