Her cana bir yıl: 15 işçinin öldüğü kazada suçlu bulunan şoföre 15 yıl hapis

Manisa’da 15 tarım işçisinin hayatını kaybettiği kazada sorumlu bulunan şoföre verilen 15 yıllık ceza onandı.

Gölmarmara ilçesindeki Hacıveliler köyü yakınlarında 6 Temmuz 2015’te meydana gelene kazada biri çocuk 15 işçi yaşamını yitirmişti.

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Kişi başı bir yıl!

Kaza, süt tankerini kullanan Ercan İşeli’nin, işçileri taşıyan kamyonetin şeridine girmesi sonucu meydana gelmişti. İşeli kaza sonrası tutuklanmıştı.

Bilirkişi tarafından tam kusurlu bulunan İşeli hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 22 yıl altı aya kadar hapis cezası istenmiş, yargılama sonucunda 15 yıl ceza verilmişti.

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Ceza kesinleşti

Yargıtay, karara yapılan temyiz başvurusunu reddetti. Böylece yerel mahkemenin sanığa verdiği 15 yıllık hapis cezası onanmış oldu.