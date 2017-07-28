Her 10 Almandan sekizi Türkiye’ye ekonomik yaptırım istiyor

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Almanların büyük çoğunluğu Türkiye’ye ekonomik yaptırım uygulanmasından yana.

Aralarında Alman vatandaşı Peter Steudtner’in de bulunduğu insan hakları aktivistlerinin tutuklanmasının ardından iki ülke arasındaki gerilim had safhaya ulaşmıştı.

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Deutsche Welle’de yer alan habere göre tutuklamaların ardından yapılan ankette, Almanların yüzde 80’i Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

Infratest dimap şirketinin yürüttüğü ve 1004 kişinin katıldığı ankete, bu görüşe karşı çıkanların oranı ise yüzde 16.

Aynı şekilde her 10 Almandan sekizi Türkiye’deki demokrasiden endişe duyduğunu dile getirdi. Bu da, 8 puanlık bir düşüşe işaret ediyor.