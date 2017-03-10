Her 10 Almandan dokuzu, Türk siyasetçilerin referandum kampanyası yapmasına karşı

Almanya’da her 10 kişiden dokuzu Türk siyasetçilerin referandum kampanyası yürütmesine karşı.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Alman devlet televizyonu ARD tarafından yaptırılan ankette halkın yüzde 91’i, Türk siyasetçilerin Almanya’da etkinlik düzenlemesini doğru bulmadığını belirti. Karşı çıkmayanların oranı ise sadece yüzde 6.

Almanya’da kampanya düzenlenmesine yasak getirilmesini savunanlar yüzde 77 iken, karşı görüştekiler yüzde 19 oranında.

Almanların yüzde 75’i ise, hükümetin Türkiye’ye kararlı şekilde karşı çıkması gerektiğini, yüzde 20’si de hükümetin Türkiye’ye karşı adım atması gerektiğini ifade etti.

Toplantı iptallerinden ‘Nazi’ gerginliğine

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya’da ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı esas alan anayasa değişikliği referandumu için Almanya’nın çeşitli şehirlerinde yapmak istediği referandum toplantılarına izin verilmemişti.

Hükümet yetkilileri Almanya’yı sert sözlerle eleştirirken, en sert tepkiyi ise Erdoğan, Almanya’ya ‘Nazi’ benzetmesi yaparak vermişti: “Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.”