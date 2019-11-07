Hepsiburada, Apple’ın Türkiye’deki tek yetkili e-ticaret platformu oldu

Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından Hepsiburada, Apple ile anlaşma yaparak ABD merkezli teknoloji şirketinin Türkiye’deki tek yetkili e-ticaret platformu oldu.

Anlaşma kapsamında Hepsiburada internet sitesinde Apple’ın ürünleri için özel bir sayfa oluşturdu. Bu sayfada Apple’ın iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV ve aksesuarları da dahil olmak üzere çok sayıda ürün satışa sunuldu.

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Apple’ın dünyada sayılı, Türkiye’de ise tek online yetkili satıcısı olmaktan gurur duyduklarını söyleyen Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, Apple kullanıcılarının satın alma işlemlerinde herhangi bir sorun yaşamaması için internet sitelerindeki özel sayfanın Apple’ın resmi sitesindekine benzer bir arayüzle dizayn edildiğini de belirtti.