‘Hepimizi kandırdılar’ diyen Özhaseki: İçimizden çıkan hainler eksik olmuyor

‘FETÖ’ tarafından kandırıldıklarını savunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “İçimizden çıkan hainler eksik olmuyor” dedi.

Kayseri’deki 15 Temmuz etkinliklerinde konuşan Özhaseki, darbe girişimi ve ‘FETÖ’ye değinirken “Geçen yıl sizler meydandaydınız. Allah bize size yol arkadaşlığı yapmayı nasip etti. Bayrağımız hep hür olarak dalgalandı. Çevremizle et ve tırnak olduk. Millet olduk. Bunun da bir bedeli vardır. Her dönem de bizim şehitlerimiz oldu. İçimizden çıkan hainler eksik olmuyor” dedi.

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‘Hepimizi kandırdılar’

‘FETÖ’nün AKP’nin yanına gelerek beyin yıkama faaliyeti yürüttüğünü söyleyen Özhaseki, “En saf zenginlerimizi bulup paralarını aldılar. Hepimizi kandırdılar. 15 Temmuz’dan sonra geçen bir yıl içerisinde bunlarda riya, yalan, takiye, insan kandırma, kul hakkı var. Allah’tan korkmak yok bunlarda. Sınav sorularını çalmadılar mı? Müslüman Çalar mı?” diye konuştu.