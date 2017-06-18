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‘Hepimiz Caicedo’yuz’: Perulu gazetecinin ‘Maymun’ dediği Ekvadorlu futbolcudan ‘Irkçılığa hayır’ mesajı 


Perulu bir gazetecinin hakkında ırkçı söylemde bulunduğu Ekvadorlu futbolcu Felipe Caicedo, herkesi ırkçılığa ‘Hayır’ demeye çağırdı.

Fotoğraf: Reuters

Gazeteci Philip Butters, La Liga ekiplerinden Espanyol’da forma giyen oyuncu için “Ekvadorlular siyah değil. Bunlar timsah. Felipe Caicedo’ya DNA testi yapılsa insan olmadığını göreceksiniz. Bir maymun, goril” ifadelerini kullanmıştı.

‘Peru’yu temsil etmediğini biliyorum’

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, maruz kaldığı ırkçı saldırıya tepki gösteren herkese teşekkür eden Caicedo “Bu insanın Peru’yu temsil etmediğini biliyorum. Bu sadece onun değerlerden yoksunluğunu, kompleksini ve insanlara karşı duyduğu nefreti gösterir. Irkçılığa hayır deyin” dedi.

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