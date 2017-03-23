Hep sonradan: Unics Kazan’ı 75-67 mağlup eden Galatasaray, Euroleague’de 10’uncu galibiyetini aldı 

Sezona beş mağlubiyetle başladığı Euroleague’de play-off iddiasını yitiren Galatasaray, Olympiakos deplasmanının ardından UNICS Kazan’ı Abdi İpekçi Arena’da 75-67 mağlup ederek galibiyet sayısını 10’a çıkardı.

Karşılaşmaya Sinan Güler – Göksenin Köksal – Vladimir Micov – Austin Daye – Tibor Pleiss ilk beşiyle başlayan Galatasaray, beş dakika sonunda yedi sayı geriye düştüğü ilk çeyreği iki sayı farkla 23-21 geride tamamladı. İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren ve öne geçen sarı-kırmızılılar, bitime dört dakika kala farkı 10 sayıya çıkardı.

İlk yarı sonunda soyunma odasına 16 sayı farkla 45-29 önde giren Galatasaray, üçüncü çeyreğin ilk dakikalarında farkı 21 sayıya kadar taşıdı. Final periyotuna 16 sayı farkla 57-41 önde giren sarı kırmızılılar, karşılaşmadan da 75-67’lik skorla galip ayrılmayı başardı. Galatasaray’da John Diebler 17, Austin Daye 12, Alex Tyus 10 sayıyla oynadı.

‘Euroleague’in ikinci yarısında çok iyi oynadık’

Yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, ligde oynadıkları ilk beş maçı kaybettiklerini hatırlatan Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman, şunları söyledi: “Takımımızı büyük ölçüde değiştirdik ve sonrasında çok iyi oynamaya başladık. Euroleague’in ikinci yarısında çok iyi oynadığını söyleyebilirim oyuncularımın. Bu gece de yine iyi bir maç çıkardık. Yumuşak başlamıştık ama ikinci çeyrekten itibaren agresif oyunumuzla galibiyete gittik. Biz asistlere bakıldığında Euroleague’de en iyi üç takımdan biriyiz. Yine istatistiklere bakıldığı zaman yine üst sıralardayız. Ofansif olarak iyi bir takımız. Bugün maçın başında iyi savunma yapamadık ama beşinci dakikadan sonra her şey istediğimiz gibi gitti.”

‘Lige yansıtabilirsek şampiyonluk adayı oluruz’

Takımının play-off şansı olmamasına karşın tüm maçlara iyi basketbol oynamak için çıktıklarını vurgulayan Ataman, şöyle devam etti: “Tüm maçlarımızda iyi basketbol oynayarak mücadele ediyoruz, bu şekilde de play-off sınırının hemen altına çıkmayı başardık. Kalan maçlarımızı da kazanmak için oynayacağız. Burada oynadığımız basketbolu Basketbol Süper Ligi’ne de yansıtabilirsek, play-off’larda son topa kadar mücadele eden ve şampiyonluk adayı bir Galatasaray olacağını tahmin ediyorum.”