Hep sonradan: Unics Kazan’ı 75-67 mağlup eden Galatasaray, Euroleague’de 10’uncu galibiyetini aldı 

Sezona beş mağlubiyetle başladığı Euroleague’de play-off iddiasını yitiren Galatasaray, Olympiakos deplasmanının ardından UNICS Kazan’ı Abdi İpekçi Arena’da 75-67 mağlup ederek galibiyet sayısını 10’a çıkardı.

