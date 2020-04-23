Hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu

Covid-19 salgını nedeniyle bu sene kutlamaları iptal edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı okundu.

Fotoğraf: DHA

Bu sene 23 Nisan’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100’üncü yıldönümü de kutlanıyor.

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23 Nisan, 1924’te Milli Bayram ilan edildi. 1929’da ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan’ı çocuklara armağan etti.

23 Nisan, 27 Mayıs 1935’te çıkarılan kanundan sonra Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutlandı. 1980’den beri ise resmi adı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.

#EvdeBayramVar

Vatandaşlar, #EvdeBayramVar etiketiyle Twitter paylaşımları yaparak, balkondan hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.

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2 kez istiklal marşı okuduk, 6 kere 10.yıl marşı, 5 kere izmir marşı okuduk. Hala devam ediyoruz.

Yaşa Mustafa Kemal paşa YAŞA🇹🇷#EvdeBayramVar pic.twitter.com/2Y3eo9Iuwj — karen⁷'s bangtan (@mylittleboysbts) April 23, 2020

Erdoğan: Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum

Ulusa Sesleniş konuşmasında “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şöyle devam etti: “Bundan tam bir asır önce Ankara’da açılan Büyük Millet Meclisimiz, vatanımızın işgal edildiği bir dönemde milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur. Merhum Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızı kalemiyle değil yüreğinin her zerresinden kopup gelen vecd ile yazmıştır.”

Erdoğan konuşma sonrasında çocuklarla birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.

İmamoğlu: Tek yürek olduk

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımla eşi ve çocuklarıyla İstiklal Marşı’nı okuyarak, herkesin 23 Nisan’ını kutladı.

Tek yürek olduk; 23 Nisan’ın 100. Yıldönümü’nde İstiklal Marşımızı hep bir ağızdan, evlerimizden haykırıyoruz. https://t.co/YEh9GrY0ba — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 23, 2020

Savunma Bakanlığı: Türkiye saat 21.00’de tek yürek oldu