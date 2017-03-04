Henüz iptal kararı yok: CHP’li Baykal Almanya’da referandum toplantısı yapacak

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Almanya’daki referandum toplantısına katılacak.

Hürriyet’in haberine göre CHP Birlikleri Almanya Sözcüsü Kazım Kaya, Baykal’ın 5 Mart’ta ülkeye geleceğini söyledi.

Stuttgart yakınlarında Filderstadt’taki Masal Düğün Salonu’nda CHP Baden Württemberg Birliği’nin düzenlediği ‘Referendumda Hayır’ toplantısı saat 14.00’te başlayacak.

‘Türkiye’nin aleyhine çalışan herkesi himaye ediyorlar’

Almanya’da yapacağı toplantıya izin çıkmayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Baykal’ın programının engelleneceğini düşünmediğini, bunu da istemediğini söyledi.

Geçen günlerde bir HDP’li vekilin ülkede toplantı yaptığını, Almanya’da ‘Hayır’ toplantısı yapanların engellenmediğini öne süren Bozdağ, şunları söyledi: “Bu, Almanya’nın Türkiye’deki referandum sürecine nereden baktığını da gösteriyor. Almanya, Türkiye’nin aleyhine çalışan herkesi himaye ediyor. PKK’lılar, darbe yapanlar askerlerden ve darbecilerden bazıları Almanya’nın himayesi altında. Şöyle bir fotoğraf çıkıyor ortaya: Kim Türkiye aleyhine çalışıyorsa; terör, darbe dahil, Almanya’da himaye ediliyor.”

‘Evet’ toplantılarına izin çıkmamıştı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Almanya’da konuşmacı olarak katılacağı toplantılar iptal edilmişti.

Hollanda’da da başbakan Mark Rutte ‘ülkelerinin siyasi kampanya alanı olmadığını’ belirterek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılması beklenen 11 Mart’taki referandum toplantısına izin verilmeyeceğini bildirmişti.