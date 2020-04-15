Hemzemin geçitte kaza; yük treni kamyonetle çarpıştı: Beş kişi yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte çarpıştığı kamyonetteki aynı aileden beş kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Kaza, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Adana’dan Malatya yönüne giden yük treni, kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışan Hüseyin Kebeli yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

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Hüseyin Kebeli ile araçta bulunan eşi Sema, çocukları, Mustafa, Mehmet Akif ve Enes Kebeli yaralandı. Yaralılar Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağır olan Enes Kebeli Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.