Hemşirelere, ‘Ben salağım’ yazdırdığı gerekçesiyle başhekimin görevine son verildi

Antalya’nın Kumluca ilçesindeki devlet hastanesinde, görev yerini terk ettikleri gerekçesiyle iki hemşireye 500 kez, ‘Ben salağım, servisimden başka servise gittim’ yazdırdığı belirtilen Başhekim Uzm. Dr. Ayşegül Alkan görevden alındı.

Fotoğraf: DHA

Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Alkan, 13 Aralık’ta servis kontrolleri sırasında, hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin’in yerlerinde olmadığını belirledi. Alkan, diğer birim müdürlerinin de olduğu bir ortamda azarladığı hemşirelere söz konusu cezayı verdi.

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Çalışkan ve Yetkin, mobbinge uğradıklarını belirterek Alkan hakkında il sağlık müdürlüğüne şikayette bulundu. Sağlık müdürlüğü iddialar üzerine geniş kapsamlı inceleme başlatırken bakanlık da duruma el koydu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden, Alkan’ın sözleşmesinin feshedilerek görevine son verildiğini duyurdu ve “Böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.