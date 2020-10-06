Hemşire: Maskeyi seçme şansı varken onu seçsinler; seçemeyeceklerini takmasınlar

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 yoğun bakım sorumlu hemşiresi Tülay Artıklar ve poliklinik hemşiresi Havva Özkılıç Türkiye’nin sağlık ordusunun iki mensubu.

Artıklar, maske takmayanlara, “Takacakları maskeyi seçebilme şansları varken onu seçsinler, seçemeyecekleri bir maske takmak zorunda kalmasınlar” diye sesleniyor. Özkılıç ise 29 yıllık meslek hayatının en zor günlerini yaşadığının altını çiziyor.

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Fotoğraf: AA

Süreci AA muhabirine anlatan Artıklar, hasta kabul etmeye başladıkları 1 Nisan’dan beri mesai gözetmeksizin hastalara umut olabilmek için görev yaptıklarını söyledi.

Bu süreçte serviste çalışan bir arkadaşının, “Ben eve gidince kızım bana sokulup sarılmaya çalışıyor, ben de ona bir şey taşırım korkusuyla ondan kaçıyorum. Evde resmen köşe kapmaca oynuyoru” dediğini belirten Artıklar, bu durumdan çok etkilendiğini dile getirdi.

‘Yılmayacağız, servisi kapatıp gideceğiz’

Çok yorulduklarını ve yıprandıklarını ifade eden Artıklar, bu işe gönül verdiklerini, her şeye rağmen yılmayacaklarını, salgını yenerek Covid-19 servisini kapatıp gideceklerini söyledi.

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Yoğun bakımdaki hastaları gördükçe üzüldüğünü dile getiren Artıklar, yoğun bakımda yatan hastaları görseler bu şekilde davranamayacaklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Her şeyden önce maskesiz nefes alabildiğime seviniyorum. Eve gittiğimde rahatlıkla yemek yiyip, su içebildiğime seviniyorum. Bunlar çok basit şeyler gibi duruyor ama bize gelen hastalar ciddi nefes darlığıyla geliyorlar. Birçoğu yemek yerken bile zorlanıyorlar. Hasta kaybettikçe çok fazla üzülüyoruz. İnsanların evlerinde sevdikleriyle zaman geçirmeleri varken buraya gelmeleri çok üzücü oluyor. “

‘Beraber yeneceğiz…’

Hastalara psikolojik olarak da destek verdiklerini anlatan Artıklar, “Gelen herkese ‘Bu virüsü beraber yeneceğiz, bu savaşta beraber mücadele edeceğiz ve bizler galip geleceğiz’ diyoruz” dedi.

Taburcu olan hastaların “İkinci hayatımız”, “Yeniden hayata geldik” dediklerini ifade eden Artıklar, bir kişiyi hayata bağlamanın kendilerini mutlu ettiğini, bunun inanılmaz bir mesleki doyum olduğunu söyledi.

Artıklar tedbirlere uymayanlara ise şöyle seslendi: “Herkes evinde sevdiğiyle zaman geçirsin lütfen. Sevdikleriyle zaman geçirmek varken burada bizlerle zaman geçirmesinler. Takacakları maskeyi seçebilme şansları varken onu seçsinler, seçemeyecekleri bir maske takmak zorunda kalmasınlar.”

‘Savaşı birlikte kazanacağız’

Hemşire Havva Özkılıç da 29 yıllık çalışma hayatının en zorlu, en endişeli günlerini salgın sürecinde yaşadığını belirtti.

Kendilerinin büyük çaba gösterdiğini anlatan Özkılıç, herkesten de aynı çabayı beklediklerini söyledi.

Virüsü bulaştırma korkusuyla evde kendisini çocuklarından izole ettiğini, onlara sarılamadığını anlatan Özkılıç, “Bu savaş, bu süreç devam edecek. Dışarıdaki insanların maske, hijyen ve mesafe kurallarına uyması gerekiyor. Bu savaşı birlikte kazanacağız” ifadelerini kullandı.