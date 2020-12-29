Hemşire: Hastamın torunu dedesine virüsü bulaştırdığı için vicdan azabı çektiğini iletti

Covid-19 hastalarını iyileştirmek için fedakarca mücadele eden sağlık personeli, morallerini yüksek tutmaya çabaladıkları hastalar ile yakınları arasında köprü olmaya da çalışıyor.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Kovid Yoğun Bakım Servisi’nde görevli hemşire Sibel Efe’nin anlattıklarına bakılırsa vasiyetlerini not kağıtlarına yazıp yakınlarına ulaştırmalarını isteyen hastalar oluyor.

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AA muhabirine konuşan Efe, hastalara psikolojik destek de verdiklerini belirterek şunları söyledi: “Hastalarla diyaloglarımızda dirençli olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kimine çocukları için kimine de sevdikleri için direnmesi ve savaşması gerektiğini söylüyoruz. Solunum sıkıntısı olduğunda arkadaşlarımız elini tutarak hastalara destek oluyor ve başlarından ayrılmıyorlar. Hastalarımızı kaybettiğimizde ekip olarak herkes çok üzülüyor. Bunu ifade etmek çok zor.”

Efe, bir hastasının torunuyla konuştuğunu, virüsü dedesine bulaştırdığı için vicdan azabı çektiğini söylediğini anlatarak diyaloğu aktardı:

“Bir akşam bir hasta yakınından telefon aldım. Dedesini çok özlediğini, normalde çok sık görüştüklerini söyledi ve onu görme imkanının olup olmadığını sordu. Ben de bunun mümkün olmadığını ifade ettim. Benimle ağlayarak konuştu. Dedesine hastalığı bulaştırdığı için büyük vicdan azabı çektiğini iletti. Dedesine küçük notları vardı, ben de onları benimle paylaşması durumunda gidip dedesinin kulağına fısıldayacağımı söyledim. Bunu duyunca çok mutlu oldu ve dedesine notlarını söyledi.”



Aynı hastanede anestezi ve reanimasyon uzmanı olarak görev yapan Dr. Gökhan Kılınç da yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarıyla ilgilenirken zaman zaman duygusal anlar yaşadıklarını vurguladı.

Bazen tedavi süreçlerinden olumsuz etkilendiklerini belirten Kılınç, yakın geçmişte Covid-19 hastası bir diş hekimini kaybettiklerini belirterek

virüs nedeniyle yaşamını yitiren başka arkadaşlarının da olduğunu anlattı.

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‘İyileşenler hemen işinin başına dönüyor’

Kılınç şunları söyledi: “Birkaç gün önce yoğun bakımda gördüğümüz, sohbet ettiğimiz hastamızın aniden durumunun kötüleşmesiyle hayatını kaybettiğine şahit olabiliyoruz. Bu durum bizi çok üzüyor. Dışarıdaki insanlar dikkatsiz davranabiliyor. Biz bu durumu yaşadığımız için daha dikkatli olmak zorunda kalıyoruz ve herkesi daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Doktor, hemşire ve personellerle 7/24 beraber ekip olarak çalışmaktayız. Aramızda Covid-19’a yakalanıp da iyileşen arkadaşlarımız, diğer çalışanları yalnız bırakmamak için hemen görevinin başına dönüyor.”