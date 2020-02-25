Hemşire, hasta yakınlarınca darp edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya ve İdlib konularını Rusya’yla görüştüklerini belirterek, “Libya’da iki şehidimiz var. Suriye Milli Ordusu’ndan şu anda orada bulunanlar var. Suriye Milli Ordusu’ndan oraya gidenlerin ortak paydaları var” dedi.