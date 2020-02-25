Hemşire, hasta yakınlarınca darp edildi

Gaziantep’te Şehitkamil Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde görevli hemşire Zülküf Özdemir, hasta yakınları tarafından dövüldü.
Olay, pazar günü gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre nöbetçi Özdemir, ziyaret saatinin bittiğini hasta yakınlarına duyurmaya başlayınca içeri girmeye çalışan bir hastanın yakınlarının saldırısına uğradı.
Hastane personeli durumu polis ekiplerine bildirdi. Saldırganlar kaçarken, Özdemir darp raporu alarak suç duyurusunda bulundu.
Türk-Sağlık Sen Gaziantep Şube Başkanı Kemal Kazak ve sendika üyeleri öğle saatlerinde hastane bahçesinde toplandı. Kazak, sağlıkta şiddetin son bulmasını isteyerek, “Caydırıcı önlemleri arttırmadığımız ve ağır ceza hükümleri uygulamadığımız sürece sağlıkta şiddeti önleyemezsiniz” dedi.