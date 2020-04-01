Hemşire derneği: Yoğun bakımda 15 bin açık var, deneyimlileri kaydıralım

Covid-19 hastalarıyla dolması beklenen yoğun bakımdaki kaynakların yeterli olup olmayacağı konusunda tartışmalar devam ederken, Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı Ebru Kıraner uyardı: “En az 15 bin daha yoğun bakım hemşiresine ihtiyaç var.”

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Gazete Duvar’dan Müzeyyen Yüce’ye konuşan Kıraner’e göre, tıbbi kapasitenin yeterlilik tartışmasının yalnızca yatak sayısı ve ventilatör (solunum cihazı) üzerinden yürütülmesi yanlış.

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Kıraner, Sağlık Bakanlığı’nın 2016 verilerinde 12 bin 300 olarak açıklanan yoğun bakım hemşire sayısının dört senede ihtiyacı karşılayacak oranda artmadığını, şu anda 15 bin civarında yoğun bakım hemşiresi açığı olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı 12 bin sağlık çalışanı istihdam edeceğini açıklamıştı. Ancak Kıraner’e göre mesleğe sıfırdan başlayacak, hastane deneyimi olmayan meslektaşları doğrudan yoğun bakımlara atanırsa ihtiyaç karşılanmaz.

Kıraner önerilerini şöyle anlattı: “Bir hemşirenin yoğun bakımda nitelikli bir hizmet üretebilmesi için minimum bir yıla ihtiyacı var. Yetkin bir yoğun bakım hemşiresini biz beş yılda yetiştirebiliyoruz. Yeni atanan hemşireleri hem kendi hem de hasta güvenliği açısından yoğun bakımlara yerleştirmeyelim. Bunun yerine hastanelerin diğer ünitelerinde çalışan, geçmişte yoğun bakım deneyimi olanları yoğun bakımlara çekelim.”

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‘İki hastaya bir hemşire bile düşmeyecek’

Türkiye’de yoğun bakımların üç düzeyde sınıflandırıldığını ifade eden Kıraner şu bilgiieri verdi: “Güncel bilgiler ile Covid-19 yoğun bakımların her biri şu an üçüncü düzey yoğun bakım muamelesi görmek zorunda. Salgın öncesi iki hastaya bir hemşire vermekte bile zorlanırken, şimdi iki hastaya bir hemşirede daha da zorlanacağız. Uluslararası standartlarda corona virüsü vakalarında bir hastaya bir hemşire ile bakılması öneriliyor. Ama bu bizde şu şartlarda mümkün değil” dedi.