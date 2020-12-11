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Yaramazlara biraz batar!

Hemşire 20 gün içinde eşini, ağabeyini ve anne-babasını Covid-19 nedeniyle kaybetti

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde görev yapan hemşire Çiçek Çalışkan, 20 gün içinde eşi, ağabeyi ve anne-babasını Covid-19 nedeniyle kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Ergani Devlet Hastanesi’nde görev yapan üç çocuk annesi hemşire Çiçek Çalışkan’ın, Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde coğrafya öğretmeni olan eşi Zülküf Çalışkan, 4 Kasım günü Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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Çalışkan’ın eşinin ölümünden dört gün sonra ise babası İskan Kaya, ‘corona’dan yaşamını yitirdi..

Eşi ve babasının yasını tutan hemşirenin, 20 Kasım günü Sermet Yalçın Anadolu Lisesi’nde matematik öğretmeni olan ağabeyi Muzaffer Kaya, Covid-19’a yenik düştü.  

23 Kasım günü de annesi Hava Kaya yakalandığı hastalığı atlatamadı.

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Sevdiklerini art arda kaybeden hemşire Çalışkan da Covid-19’a yakalandı. Hemşire tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

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