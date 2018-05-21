Hemşin’de ‘HES peşinde koşan’ memura soruşturma açıldı: HES projesi inceleniyor

DOĞU EROĞLU

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Rize-Hemşin için HES projesi planlayan şirketin ortağı olduğu anlaşılan, Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışanı memur ile HES projesi hakkında inceleme başlattı.

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Dikmen I-II Regülatörü ve HES projesini Rize’nin Hemşin ilçesindeki Büyükdere ve Pazar Çayları üzerine kurmak isteyen Şaraksel Elektrik Üretim A.Ş.’nin ortağının aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde çalışan bir memur olduğunun anlaşılmasının ardından Hemşinlilerce yapılan idari başvuru bakanlığı da harekete geçirdi.

Proje sahibi şirketin ortağının, çevre, kent ve enerji projelerinde onay ve denetim makamı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde çalıştığının anlaşılmasıyla ortaya çıkan çıkar çatışması gerekçesiyle Hemşinliler bakanlığa idari başvuru yapmış, proje hakkında verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı’nın iptalini istemişti.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, proje hakkında verilen ÇED Olumlu Kararı hakkında kendi hukuk müşavirliğinden görüş istedi. Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüyse, HES projesini planlayan şirketin çalışanı olduğu ortaya çıkan memur hakkında Rize Valiliği tarafından ‘idari inceleme ve soruşturma’ açıldığını açıkladı.

Hemşin’de kurulması planlanan Dikmen I-II Regülatörleri ve HES projeleri hakkında, Rize Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir Kararı” vermiş, Rize İdare Mahkemesi bu kararı Aralık 2008’de bozmuştu. HES şirketinin yeniden başlattığı başvuru süreci neticesinde bu defa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı projeyi onaylamış ve 2014’te “ÇED Olumlu Kararı” vermiş, Rize İdare Mahkemesi 2016’da bu kararı da iptal etmişti. Danıştay 14. Dairesi, iptal kararına esas teşkil eden bilirkişi raporunu yetersiz bularak yerel mahkeme kararını bozunca HES projesinin önündeki engeller bir kez daha kalkmıştı.

Ancak ÇED projesini planlayan Şaraksel Elektrik Üretim A.Ş.’nin ortağı Abdül Muhsin Akarsu’nun aynı zamanda Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde çalışan bir memur olduğunun anlaşılması, Danıştay’ın bozma kararına yol açan sözleşmenin bile Akarsu’nun imzasını taşıdığının görülmesi, HES projesinin bir defa daha iptal edilmesini sağlayabilir.

Bakanlık projeyi hukuk müşavirliğine sordu

Hemşinlilerin yaptığı idari başvuruyu yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, proje hakkında Bakanlığın hukuk müşavirliğinden HES projesi hakkında görüş istendiğini bildirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürü imzalı 11 Mayıs 2018 tarihli yazıda, “Proje hakkında verilmiş 12.03.2014 ÇED Olumlu kararı doğrultusunda hukuki mütalaaya ihtiyaç hâsıl olduğundan, 644 sayılı KHK’nın 17’nci maddesi uyarınca müşavirliğiniz görüşünün ivedilikle Genel Müdürlüğümüze intikali hususunda gereğini arz ve rica ederim” ifadeleri yer aldı.

Hemşinliler o memuru 61 defa sordu

Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise Hemşinli yurttaşların ısrarlı soruları sonrasında HES şirketinin ortağı memur hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Rize Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılan 20 ayrı bilgi edinme başvurusunu ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden yapılan 41 farklı başvuruyu 11 Mayıs 2018 tarihli yazısıyla yanıtlayan Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, “Bilgi Edinme Başvurusu ve BİMER kaydında adı geçen kurumumuz personeli ile ilgili Valilik Makamınca idari inceleme ve soruşturma açılmış olup, neticesine göre işlem yapılacaktır” açıklamasında bulundu.