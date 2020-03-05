Hemşince rock grubu, konser gelirini sokak hayvanlarına bağışlayacak

Meluses, dünyanın Hemşince rock yapan tek grubu. Zaten bizden başka Hemşince rock yapan kimse de yok. Böyle düşününce sayımızın ne kadar az olduğunu tahmin edersiniz sanırım. Herkesi şarkılarımıza ses vermek için 6 Mart Cuma günü saat 22.00’de Kadıköy The Wall’e bekliyoruz. pic.twitter.com/u8w1VKIpCs