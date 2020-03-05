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Yaramazlara biraz batar!

Hemşince rock grubu, konser gelirini sokak hayvanlarına bağışlayacak

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yarın saat 22:00’de sahneye çıkacak Hemşince rock müzik grubu Meluses, konserin gelirini sokak hayvanlarına bağışlayacağını açıkladı.

Grubun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bu konserde toplanan parayı Hopa’da yaşayan sokak hayvanlarına bağışlayacağız. Hep birlikte çok güzel olduğumuzu biliyoruz. Yan yana olmanın güzelliğinde buluşalım” dendi.

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Hemşinceyi yaşatmak için yola çıktılar

Doğu Karadeniz’in yok olma riski altındaki dillerinden Hemşinceyi yaşatmak için yola çıkan Meluses kurulduğu 2009 yılından bu yana Hemşince ağırlıklı şarkılar yapıyor. Grubun 2015’te yayınlanan Ğhadulik isimli ilk albümü, Hemşince kaydedilen ilk rock müzik albümü.

Meluses, ‘Bizim ışığımız’ anlamına geliyor.

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