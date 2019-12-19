Hem oynadı hem temizledi, bir maaş ikramiyeyle ödüllendirilecek

Mersin’de bir temizlik işçisi, sokak düğününde çalan şarkıyla oynayarak işini yaptı. Görüntüleri sosyal medyada viral olan işçiye bir maaş ikramiye verilecek.

#Mersin'nimiz den …Belediye çalışanı hem işini yapıyor hem düğüne ayak uyduruyor 👏Herşey gönlünce olsun güzel insan. #Perşembe @mustafagultak pic.twitter.com/fuvfVQ26b5 Reklam

— 🇹🇷MERSİN🇹🇷(Akdenizin İncisi) (@IncisiMersin) December 19, 2019 Video: Twitter

Akdeniz belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Sait İsnaç, görev aldığı sokakları temizlerken sokak düğününe denk geldi. Müziğin ritmine kapılan işçi oynamaya başladı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılınca temizlik işçisi fenomen oldu.

Bir maaş ikramiye ile ödüllendirilecek

Binlerce beğeni alan görüntüye kayıtsız kalmayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “İşçimizin sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerini izledim. İşçilerimizin bu motivasyonla, güler yüzlü, mutlu şekilde çalışması bizi mutlu ediyor. Biz de işçimizi bir maaş ikramiye ödüllendireceğiz” dedi.

