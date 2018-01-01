Hem daha yakın hem daha parlak!

Yeni yılın ilk gününde İstanbul dahil dünyanın farklı kentlerinde ‘süper Ay’ gözlendi. Ay her zamandakinden yüzde 30 daha parlak, Dünya’ya yüzde 14 daha yakındı. (Fotoğraf: Toby Melville/Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
Yeni yılın ilk gününde İstanbul dahil dünyanın farklı kentlerinde ‘süper Ay’ gözlendi. Ay her zamandakinden yüzde 30 daha parlak, Dünya’ya yüzde 14 daha yakındı. (Fotoğraf: Toby Melville/Reuters)
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kadro isteyen bir taşeron işçiye “Ne kadrosu yahu, çalışıyorsunuz işte” sözleriyle seslendi.
Adana’da babasının ruhsatsız tabancasıyla oynayan 11 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki ablasını öldürdü.
Antalya’daki Seleukeia Antik Kenti’nin duvarlarına bazı kişiler sevgililerinin ve kendilerinin isimlerini yazdı.
Prof. Dr. Celal Şengör’ün “Fatih’in Müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine ‘Ben Muhammed’in dediklerine inanmıyorum’ demiş” sözleri yeni bir polemik başlattı.
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), 9 bin 500 personel alacak.