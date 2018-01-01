Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hem daha yakın hem daha parlak!

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Yeni yılın ilk gününde İstanbul dahil dünyanın farklı kentlerinde ‘süper Ay’ gözlendi. Ay her zamandakinden yüzde 30 daha parlak, Dünya’ya yüzde 14 daha yakındı. (Fotoğraf: Toby Melville/Reuters)


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