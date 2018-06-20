Hem Belçika’da hem havalimanında oy kullanan seçmen: Şaka amaçlı yaptım

Belçika’da yaşayan ve Brüksel’de oy kullandıktan sonra geldiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda da ikinci kez oy kullandığına dair sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan Şengül E., polisteki ilk ifadesinde mükerrer oy kullanmadığını, yaptığının şaka amaçlı olduğunu söyledi.

İzmir’in Selçuk ilçesinden olan ve Belçika’da yaşayan Şengül E., ilk oyunu geçen 15 Haziran’da Brüksel’de kullandı. Paylaşımlarına göre, Şengül E. 18 Haziran’da da geldiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda ikinci kez oy kullandı. Oy kullanırken çektirdiği her iki fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaşan Şengül E., 15 Haziran’da Brüksel’de oy kullanırken çektirdiğini belirttiği fotoğrafı, “Oyumuzu da kullandık vatanımıza milletimize hayırlı olur yolumuza DEVAM ederiz inşallah” notuyla paylaştı.

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18 Haziran’da yaptığı paylaşımda ise oy kullanma fotoğrafının altına “Hayırlı olur inşallah” notunu düştü. Bir takipçisi tarafından yapılan, “Maşallah komşum oyları çifter çifter kullandın bu herkese nasip olmaz” yorumuna ise “Bu seferlik öyle oldu Figencim, nasip diyeyim” karşılığını verdi.

Şengül E.’nin bu paylaşımlarından haberdar olan CHP Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan, Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu. Mükerrer oy kullandığı ileri sürülen Şengül E. hakkında kamu davası açılmasını istedi. Şengül E.’nin sosyal medya paylaşımlarını da delil olarak sunuldu.

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Şengül E., İzmir’in Selçuk ilçesinde gözaltına alındı.

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Şengül E., polisteki ilk ifadesinde mükerrer oy kullanmadığını, yaptığının şaka amaçlı olduğunu söyledi.

Yetkililer aynı T.C. kimlik numarasıyla mükerrer oy kullanmanın imkansız olduğunu, ancak konunun araştırıldığını ifade etti. Gözaltına alınan Şengül E. soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya gönderildi.