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Yaramazlara biraz batar!

Hem Belçika’da hem havalimanında oy kullanan seçmen gözaltında

 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yurt dışı seçmen sandıklarında mükerrer oy kullanan bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yurt dışı seçim çevrelerine ilişkin bilgi veren Güven toplam oy kullanan sayısının 1 milyon 486 bin 532 olduğunu açıkladı. Bu rakam yurt dışında kayıtlı 3 milyon 49 bin 65’in yüzde 48.7’sinin seçime katıldığını gösteriyor. 16 Nisan referandumunda yurtdışında seçime katılım oranı yüzde 45 olmuştu.

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Gözaltındaki seçmen sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşmıştı.

Seçim güvenliğiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Sadi Güven, kimsenin suistimaline izin vermeyeceklerini dile getirirken şu bilgiyi verdi: “Dün itibariyle sosyal medyada bir haber dolaştı. Belçika’da bir vatandaşımız, oy kullandıktan sonra İzmir’de Adnan Menderes Havalimanında da oy kullandığına yönelik kendi sosyal medya hesabında bir görüntü paylaştı. Bunu savcılıkla paylaştık. İlgili şahıs İzmir’de gözaltına alındı, Ankara Başsavcılığı soruşturmaya devam ediyor. Seçim iş ve işlemleriyle ilgili yapılacak her türlü yolsuzluğun karşısında olacağız. Yasa 5 yıla kadar hapis cezası ön görüyor. Biz bunun takipçisi olacağız. Şiddetli şekilde cezalandırılması için ilgili savcılıklara ihbarda bulunacağız.

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