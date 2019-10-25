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Yaramazlara biraz batar!

Hem babaya hem çoçuğa hapis istemi: Kızını döven adam tahliye edilmiş

İstanbul’da kızını dövmesinin ardından tutuklanan baba, dokuz gün sonra iddianamenin hazırlanmasıyla tahliye edildi.

Fotoğraf: Twitter

Beyoğlu’nda yaşayan Muzaffer A., 19 yaşındaki kızı Tuğba’yı yüzde 87 engelli eşi Şefika’yla birlikte yaşadıkları evde darp etmişti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından baba 9 Ekim’de tutuklanmıştı.

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İddianame savcılık tarafından hazırlanarak İstanbul 19’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme iddianamede kabul ederken, babayı da 18 Ekim’de tahliye etti.

‘Tutukluluk mağduriyet yaratmasın’

Tahliye kararında babaya istenen cezanın beş yılı geçmediği belirtilerek ‘suçun toplumda infial uyandırma gerekçesinin madde metininde yer almaması, sosyal medya hesaplarını etkin ve subjektif algılarına göre kullanıp yönlendiren kişilerin inisiyatifinin kamuoyunu tümüyle yansıtmayacağı’ dile getirildi.

Tahliye kararının sanığın mağduriyetine dönüşmemesi için verildiği kaydedildi.

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Sanık baba, ev adresine en yakın karakola giderek haftada bir imza atmak zorunda. Ayrıca kız için de adli kontrol hükümleri uygulanması için ilgili yerlere yazı yazılması kararlaştırıldı. Kararda, annenin tanık olup olamayacağının Beyoğlu Sosyal Hizmet Merkezi psikoloğuna sorulmasına, 17 yaşındaki kardeşin tanık olması için de çağrı kağıdı çıkarılmasına hükmedildiği belirtildi.

‘Kızım vurdu, ben de vurdum’

İddianameye göre baba, “Kızım pencereyi kapatmak isterken beni tokatladı, ben de tokatladım. Bana vurmaya devam etmesi üzerine ben de vurdum” dedi.

Tuğba A.’nın ise ifadesinde babasıyla tartıştıklarını, babasının kendisini dövdüğünü, arbede sırasında babasındaki yaralanmanın meydana gelmiş olabileceğini söylediği belirtildi.

Soruşturma kapsamında, iddianamede anne ve 17 yaşındaki kardeşin de ifadesi yer aldı. Olayı gören anne Şefika’nın ifadesinde, eşiyle kızının tartıştıklarını, ikisinin de birbirlerine vurduklarını, ilk kimin vurduğunu görmediğini söylediği belirtildi.

Hem babaya hem kıza hapis istemi

İddianamede babaya ‘altsoyuna karşı nitelikli kasten yaralama’dan bir yıl 45 günden üç yıl beş aya, kız hakkında ise ‘üst soya karşı basit yaralama’dan dört buçuk aydan bir yıl 45 güne kadar hapis istendi.

Tuğba A., Muzaffer A. ve kardeş hakkında ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘güveni kötüye kullanma’ suçlarından da takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

İlk duruşma 4 Mart’ta görülecek.

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