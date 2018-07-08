Hekimlerin kamudan kaçışına önlem: Döner sermaye ücreti beş kat artacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, özellikli sağlık hizmetleri veren hekimlerin döner sermaye ücretlerini beş kat artıracaklarını açıkladı.

Kamu hastanelerinde çalışan hakimlerin özel sağlık kuruluşlarına transfer olmasının özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerindeki hastanelerde personel açığı yaratmasına karşı önlem arayan Sağlık Bakanlığı kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.

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Bakan Demircan konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada “Özellikli sağlık hizmeti veren hekimlerin döner sermaye tavan ücretlerini beş kat artıracağız. Bu düzenlemeyle, nitelikli sağlık hizmeti veren hekimlerin kamudan özel sektöre ve hatta yurt dışına gidişini önlemiş olacağız. Yüksek teknoloji gerektiren ve riskli cerrahi operasyonların kamu ve üniversite hastanelerinde daha fazla yapılmasını teşvik etmek istiyoruz” dedi.