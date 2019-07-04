Heineken’i kaçıran mafya babasına müebbet hapis

Dünyanın en büyük bira üreticilerinden Heineken’in sahibi Freddy Heineken’in kitap ve filmlere konu olan kaçırılması suçundan da hüküm giymiş Hollandalı mafya babası Willem Holleeder 2000-2015 yıllarındaki cinayetler nedeniyle müebbet hapse çarptırıldı.

Fotoğraf: NOS.nl

Hollanda medyasında ‘Burun’ lakabıyla anılan 61 yaşındaki Holleeder, Heineken’in ve şöförü Ab Doderer’in kaçırılması nedeniyle 1983’te hüküm giymişti. 1987’de 11 yıl hapse mahkum edilen mafya babası 1992 yılında tahliye olmuştu. ‘Burun’ 2007 yılında da yine bin işadamını gasp etmek suçundan dokuz yıl hapse mahkum edilmiş, bu cezası 2009 yılında temyizle ertelenmişti. 2012 yılında cezasının üçte ikisini çektikten sonra serbest bırakılan mafya babası, bu kez bir gazeteciyi ölüm tehdit edince dört ay hapse mahkum edilmiş ve gasp suçunun cezasının kalanını da yatmak zorunda kalmıştı.

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Bugünkü mahkemede hükmü okuyan hakim Frank Wieland, Holleeder’in bir suç örgütünün elebaşı olduğunu söyledi ve “Büyük miktarlarda para için, bir suç örgütünün gerçekleştirdiği beş cinayete azmettirmekten suçlu bulundunuz” dedi.

Hakimin “Umursamaz bir şekilde yaşam ve ölüm arasında karar verme hakkınız olduğunu düşünüyorsunuz ve vicdansızsınız” sözleri ise mahkeme salonundaki kurban aile ve yakınlarından alkış aldı.

Holleeder’in avukatları temyize gidileceğini belirterek kötü imajını kullanmak isteyen diğer suçluların Holleeder’e suç attığını savundu.

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Mahkeme Holleeder’in Cor van Hout (2003), Willem Endstra, Kees Houtman (2005) ve Thomas van der Bijl (2006) cinayetlerinden ve 2002 yılında hayatına kastedilip 2005 yılında hayatını kaybeden John Mieremet’in ölümünden sorumlu olduğuna hükmetti.