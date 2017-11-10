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Hediye şampiyonu: Meclis başkanı devlet bütçesinden 2.7 milyon lira dağıtmış

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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, geçen yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı bile geride bırakarak devlet bütçesinden en çok hediye dağıtan yönetici oldu.

Kahraman’ın 2012 model Mercedes’i beğenmeyip 5 milyon liraya yeni Mercedes makam aracı aldırması da tartışılmıştı.

Milletvekillerine gönderdiği ‘40 Hadis’ kitabı, 15 Temmuz albümleri, dizüstü bilgisayar gibi hediyeleriyle diğer Meclis başkanlarından farklı tutumuyla dikkat çeken Kahraman, devletin ‘hediye dağıtma rekortmeni’ oldu.

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Birgün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu kesin hesap cetvelinde Kahraman’ın 2016 yılında 2 milyon 753 bin liralık harcadığı ortaya kondu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan 1 milyon 396 bin lirayla ikinci sırada kaldı.

Başbakanlık ise 155 bin 700 liralık ödenekten 123 bin 840 liralık hediye satın aldı.

CHP’li vekilin iddiası: Meclis Başkanı Kahraman’a 5 milyon liralık makam aracı

 

 


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