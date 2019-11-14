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Yaramazlara biraz batar!

Hediye Levent: Yeni radikal örgütlerin ortaya çıkmaması şaşırtıcı olur

-IŞİD’i yaratan yerel sosyo-ekonomik şartların hala çok güçlü olduğu açık. Bu şartlar IŞİD ve El Kaide’nin uzun bir süre ‘muhalif’ şemsiyesi altında tanımlandığı ve oldukça etkili propaganda yürüttüğü dönemde daha da güçlendi. Arap ayaklanmasının yarattığı kaos ortamı, fakirlik, eğitim seviyesinin düşmesi, din ve mezhep esaslı söylemler, radikal öğretilerin kullandığı dini zemin ve daha birçok faktörle birlikte önümüzdeki yıllarda yeni radikal örgütlerin ortaya çıkmaması şaşırtıcı olur.

Hediye Levent’in yazısı

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