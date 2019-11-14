Hediye Levent: Yeni radikal örgütlerin ortaya çıkmaması şaşırtıcı olur

-IŞİD’i yaratan yerel sosyo-ekonomik şartların hala çok güçlü olduğu açık. Bu şartlar IŞİD ve El Kaide’nin uzun bir süre ‘muhalif’ şemsiyesi altında tanımlandığı ve oldukça etkili propaganda yürüttüğü dönemde daha da güçlendi. Arap ayaklanmasının yarattığı kaos ortamı, fakirlik, eğitim seviyesinin düşmesi, din ve mezhep esaslı söylemler, radikal öğretilerin kullandığı dini zemin ve daha birçok faktörle birlikte önümüzdeki yıllarda yeni radikal örgütlerin ortaya çıkmaması şaşırtıcı olur.
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ORC: Erdoğan’a güvenenlerin oranı yüzde 53.9, ‘AKP’ye oy veririm’ diyenler yüzde 32.7
ORC araştırma şirketinin anket sonuçlarına göre katılımcıların yarısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a güvendiklerini belirtirken, yüzde 32.7’lik kesim bu pazar genel seçimi olsa oyunu AKP’ye vereceğini söyledi.
Ahmet Altan meselesi
Ahmet Altan’ın tutuklanması gerçekten de adaletin gereği olsaydı Ahmet Altan’dan önce Cemaat’i ülkenin başına bela eden iktidar mensupları tutuklanırdı.
MEB’den, öğrencilerin Atatürk posteri önünde secdeye vardığı okula soruşturma
Milli Eğitim Bakanlığı, bir okulda düzenlenen 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma programında, öğrencilerin Atatürk’ün posteri önünde secdeye vardığı anları yansıtan görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine soruşturma başlattı.
Tunceli’de 15 gün eylem yasağı
Tunceli Valiliği, il genelinde valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler dışındaki toplantı ve gösteri yürüyüşlerini bugünden itibaren 15 gün süreyle yasakladı.
Eski milletvekili Sakık: HDP tüm belediyelerden çekilmeli
Eski HDP Muş milletvekili Sırrı Sakık, bugün dört HDP’li belediyeye daha kayyım atanmasının ardından tüm HDP’li belediyelere çekilme önerisinde bulundu.