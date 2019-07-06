Hediye Levent: Türkiye’de krizin son durağı Libya

2011’den beri krizsiz gün geçirmedik ancak gündemde çoğunlukla Suriye, Irak, İran gibi komşu ülkelerle Rusya, Hollanda ve Almanya gibi AB ülkeleri ve ABD ile yaşanan krizler yer buldu. S-400 tartışmasını bile gölgeleyecek hale gelen Libya meselesi gündemin ortasına düşüverince haliyle birçok insan “Hafter kim? Türkiye, Libya’da ne yapıyor?” diye sormaya başladı.

2011’in şubat ayı. Arap ayaklanmasının ilk vurduğu yerlerden biri Libya. Erdoğan’ın Libya’ya NATO müdahalesine Türkiye’nin karşı olduğuna dair ilk açıklaması gündeme düştü; “… NATO Libya’ya müdahale etmeli midir? Böyle bir saçmalık olur mu yahu? NATO’nun ne işi var Libya’da? …”

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Nisan ayında ise Libya’ya hava operasyonu yapacak NATO güçlerinin üssünün İzmir olacağı Türkiye basınında yaldızlı başlıklarla duyurulmaya başlandı.

Hediye Levent’in yazısı