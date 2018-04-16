Hediye Levent: Suriye’ye yönelik saldırıya uzanan sürece nasıl gelindi?

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Suriye’ye yönelik saldırıya uzanan sürece nasıl gelindi? Son 2 aylık duruma bir göz atalım; Trump, Suriye’den çekilebileceklerini açıkladı ama komuta kademesi aynı fikirde değildi. Sonra artık sıkça yaşanan bu fikir ayrılığını da kendi aralarında hallettiler ve Suriye’de kalmaları gerektiğine karar verdiler.

O arada Rusya ve Batı ülkeleri arasında ajan krizi patlak verdi ve birçok ülke Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldı.

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Suriye içinde 2016’nın son günlerinde yapılan anlaşma ile Halep’in tamamının Suriye ordusunun kontrolüne geçmesi vekalet savaşının dönüm noktalarından biri olmuştu. O tarihten itibaren Suriye ordusu, İdlip gibi yerleri öncelikler listesinin en altına koyup büyük şehirlerin etrafına ağırlık vermişti. İki ay öncesine gelindiğinde bu çapta geriye tek yer kalmıştı; Şam’ı sürekli baskı altına alan Suudi Arabistan destekli Ceyşül İslam yani İslam Ordusu’nun elindeki Duma ve çevresi.

Duma epeydir Suriye ordusunun kuşatması altındaydı ve sıklıkla hava saldırıları yapılan yerlerden biriydi. En sonunda Duma’da biraz uzlaşmayla, biraz sıkışmış ve yeterli uluslararası desteği alamıyor olmaktan dolayı anlaşma sağlandı ve bu bölge de Suriye ordusunun kontrolüne geçti.

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Hediye Levent’in yazısı