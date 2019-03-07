Hediye Levent: Suriye’de Rusya-İran çıkar farklılıkları belirginleşebilir

Şam’ın yeni dönemin yeni ayak oyunları arasında yolunu bulmaya çalışması epey zor olacak gibi görünüyor. Çünkü yeni dönemde birbirlerine karşılıklı (şimdilik dolaylı) mesajlar verenler arasında İran ve Rusya da var. Suriye’deki kanlı sürece doğrudan dahil olan, Suriye ordusuna aktif destek veren, siyasi arenada arka çıkan iki ülkenin hesapları ayırma vakti yaklaşıyor gibi görünüyor.

Gerçi Rusya ve İran’ın Suriye’deki savaşa dahil oldukları günden itibaren farklı çıkarlar ve amaçlar gözettikleri açıktı. Ancak 8 yıllık dönemde her iki ülke de karşılarına çıkan fırsatları çok iyi değerlendirdi. İran, IŞİD ile mücadele döneminde önceki yıllara göre çok daha aktif bir rol alarak Irak içinde ABD ve İsrail dahil bazı ülkeleri rahatsız edebilecek bir güce kavuştu. Rusya ise Irak’taki veya Lübnan’daki süreçlere doğrudan karışmadı ancak bölgeye giriş kapısı olarak gördüğü Suriye’ye yoğunlaşarak yeni ittifakların önünü açtı. Suriye’de sular çekildikçe Rusya ve İran arasında enerji gibi konularda da fikir ve çıkar farklılıklarının belirginleşmesi beklenebilir.

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Hediye Levent’in yazısı