Hediye Levent: Süleymani’nin tabutu

Süleymani’nin tabutu, hepimizi yakından ilgilendiren yeni bir dönemin kapısı oldu. Taşlayanı da çok selam duranı da, ancak yok sayıp görmezden geleni yok.

Bu yazı bir lanetleme veya selam durma yazısı değil; Süleymani bölgedeki her önemli ve karizmatik lider/komutan kadar suçlu, eli kanlı veya idealist ve ümit bağlanan biriydi.

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Her önemli gelişmede sorgusuz sualsiz bir tarafta yer almak, kıyasıya savunmak veya saldırmak, durumu önüne ardına bakmadan siyah-beyaz görmek sadece Türkiye’nin değil bölgenin en eski geleneklerinden olsa gerek!

Hediye Levent’in yazısı